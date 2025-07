Stages multisports Ornans

Stages multisports Ornans mardi 15 juillet 2025.

Stages multisports

Ornans Doubs

Tarif : 48 – 48 – EUR

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-18 16:00:00

2025-07-15 2025-07-21 2025-08-18 2025-08-25

Venez passer un moment sportif pendant les vacances.

Ouvert aux 9-14 ans, licenciés ou non

Repas tiré du sac possible sur place

Encadré par un enseignant professionnel.

2h de tennis le matin et 2h d’un autre sport (badminton,dodgeball,VTT,basketball,hockey…) l’après-midi

INSCRIPTIONS AVANT LE VENDREDI DE LA SEMAINE PRECEDENTE .

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 10 27

