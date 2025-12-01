Stages Multisports Vacances de Noël Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Stages Multisports Vacances de Noël Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly lundi 22 décembre 2025.
Stages Multisports Vacances de Noël
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme
Tarif : 20 – 20 – 90 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2026-01-02 16:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Pendant les fêtes, faites bouger vos enfants !
Côte & Sport 360 organise des stages multisports pour faire le plein d’énergie, de fun et de nouvelles activités ! ??
Pas de stage les 25 décembre et le 1er janvier (même les grands sportifs ont droit à un peu de repos…)
1320 Rue du Trinvil Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France +33 6 08 68 73 81
English :
Get your kids moving this holiday season!
Côte & Sport 360 organizes multi-sports courses to fill up on energy, fun and new activities! ??
No courses on December 25 and January 1 (even the most active athletes deserve a little rest…)
