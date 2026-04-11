Stages nautiques de Printemps à Moulin Mer Centre Nautique de Moulin Mer Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas

Stages nautiques de Printemps à Moulin Mer

Centre Nautique de Moulin Mer 32 Route du Centre Nautique Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-20

Le Centre Nautique de Moulin Mer vous propose différents stages de printemps sur 5 demi-journées, du 20 au 25 avril.

– Moussaillon 4 à 7ans tous niveaux de 9h30 à 12h

– Multi activité 8 à 12 ans tous niveaux de 9h30 à midi ou de 14h à17h

– Catamaran 10 à 14 ans tous niveaux de 14h à 17h

Possibilité de réservation en ligne.

Stage maintenu à partir de 4 personnes. .

Centre Nautique de Moulin Mer 32 Route du Centre Nautique Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 75 00

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English : Stages nautiques de Printemps à Moulin Mer

L’événement Stages nautiques de Printemps à Moulin Mer Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS