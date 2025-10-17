STAGES OCTOBRE 2025 – PARIS ATELIERS Siège Paris Atelier paris

STAGES OCTOBRE 2025 – PARIS ATELIERS Siège Paris Atelier paris vendredi 17 octobre 2025.

Que vous soyez passionné par les métiers d’art ou les beaux arts, que vous soyez débutant ou artiste confirmé, chaque stage est conçu pour vous offrir un accompagnement personnalisé, moments d’échange enrichissants.

Art floral avec Marion Bezemer le vendredi 17 octobre 2025 (150€)

Du 27 au 31 octobre 2025

Bijoux – Ciselure avec Anne Couteau du 27 au 30 octobre 2025 (430€)

Couture avec Sandra Besnard du 27 au 31 octobre 2025 (450€)

Cartonnage avec Apolline Angebaud du 27 au 30 octobre 2025 (360€)

Couleurs et Nuanciers avec Laurence Louis-Lucas du 27 au 31 octobre 2025 (450€) – complet

Dessin – Ombre et lumière avec Loïc Rierny du 27 au 31 octobre 2025 (230€)

Dessin – Texture et hachure avec Loïc Rierny du 27 au 31 octobre 2025 (230€)

Encadrement avec Christine Boutroue du 27 au 31 octobre 2025 (450€)

Écriture jeunesse avec Sophie David du 27 au 29 octobre 2025 (310€)

Gravure – Aquatinte avec Pablo Flaiszman du 27 au 31 octobre 2025 (460€)

Laque (initiation) avec Clément Peltereau du 27 au 31 octobre 2025 (460€)

Linogravure (haïku) avec Alaïs Raslain du 27 au 30 octobre 2025 (350€)

Livre d’artiste avec Josepha De Vautibault du 28 au 31 octobre 2025 (360€)

Céramique avec Julie Brouant du 27 au 29 octobre 2025 (300€)

Peinture et broderie contemporaines avec Yasmina Ouahid du 27 au 29 octobre 2025 (330€)

Rempaillage en torons de tissus avec Bérengère Bagage du 27 au 29 octobre 2025 (280€)

Vannerie avec Emilie Lay du 27 au 30 octobre 2025 (400€)

Verre filé avec Michi Suzuki du 28 au 31 octobre 2025 (440€) – complet

stage en partenariat avec le musée des Arts et Métiers

Gravure – Le burin, avec Anaïs Charras du 27 au 30 octobre 2025 (400 €)

Les inscriptions aux stages d’octobre sont ouvertes ! Au programme une vingtaine de stage dans les domaines des métiers d’art et des Arts plastiques.

Faites votre choix !

Du vendredi 17 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

Siège Paris Atelier 66 rue biscornue 75011 paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 info@paris-ateliers.org