Stages on te donne les clés Ateliers Info Jeunes Chartres Chartres
Stages on te donne les clés Ateliers Info Jeunes Chartres Chartres jeudi 19 février 2026.
Stages on te donne les clés Ateliers Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-19 09:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Aide à la réalisation de CV et de lettre de motivation, des outils indispensables pour trouver ton stage.
.
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Help with CVs and cover letters, essential tools for finding your internship.
L’événement Stages on te donne les clés Ateliers Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-01-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES