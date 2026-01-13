Stages on te donne les clés Ateliers Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : Jeudi 2026-02-19 09:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Aide à la réalisation de CV et de lettre de motivation, des outils indispensables pour trouver ton stage.

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Help with CVs and cover letters, essential tools for finding your internship.

L’événement Stages on te donne les clés Ateliers Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-01-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES