Stages par K’arton et Cie Place de l’église Préty

Stages par K’arton et Cie

Place de l’église Maisons des associations Préty Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

L’association K’Arton et Cie vous propose toute l’année un programme d’atelier d’art créatif DIY. En ce mois de novembre place au bricolage de Noël .

Place de l’église Maisons des associations Préty 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 60 58 28

English : Stages par K’arton et Cie

German : Stages par K’arton et Cie

Italiano :

Espanol :

L’événement Stages par K’arton et Cie Préty a été mis à jour le 2025-01-14 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II