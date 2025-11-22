Stages par K’arton et Cie Place de l’église Préty
Stages par K’arton et Cie Place de l’église Préty samedi 22 novembre 2025.
Stages par K’arton et Cie
Place de l’église Maisons des associations Préty Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
Date(s) :
2025-11-22
L’association K’Arton et Cie vous propose toute l’année un programme d’atelier d’art créatif DIY. En ce mois de novembre bricolage de Noël ! .
Place de l’église Maisons des associations Préty 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 60 58 28
English : Stages par K’arton et Cie
German : Stages par K’arton et Cie
Italiano :
Espanol :
L’événement Stages par K’arton et Cie Préty a été mis à jour le 2025-01-14 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II