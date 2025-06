Stages pêche jeunes en 3 techniques – Saint-Pal-de-Mons 28 juin 2025 07:00

• Stages jeunes (3 demi-journées / 3 techniques) par Aubin Chomarat moniteur/guide de pêche diplômé

Pêche aux leurres, aux appâts naturels, et pêche des carnassiers du bord

Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60 eauvergnepeche@gmail.com

English :

? Youth courses (3 half-days / 3 techniques) with Aubin Chomarat, qualified instructor/fishing guide

Lure fishing, natural bait fishing and shore fishing for predators

German :

? Jugendkurse (3 halbe Tage / 3 Techniken) von Aubin Chomarat diplomierter Angelmonitor/-führer

Angeln mit Kunstködern, Naturködern und Angeln von Raubfischen vom Ufer aus

Italiano :

? Corsi per giovani (3 mezze giornate/3 tecniche) tenuti da Aubin Chomarat, istruttore/guida di pesca qualificato

Pesca con esche artificiali, pesca con esche naturali e pesca da riva ai predatori

Espanol :

? Cursos para jóvenes (3 medias jornadas/3 técnicas) dirigidos por Aubin Chomarat, monitor/guía de pesca titulado

Pesca con señuelos, pesca con cebo natural y pesca de depredadores desde la orilla

