Stages piscine et patinoire Petit-Caux

Ludi’bulle vous propose des stages en Piscine et Patinoire pour les prochaines vacances !
Piscine
– Stage de natation débutant à partir de 6 ans
– Du lundi 16 au vendredi 20 Février ou du lundi 23 au vendredi 27 Février
– de 9h15 à 10h
– 69.30€ résident ; 90.50€ extérieur la semaine
Patinoire
– Du lundi 23 au vendredi 27 Février
– Stage débutant à partir de 5 ans de 18h15 à 19h
– Stage perfectionnement de 19h à 19h45
– 69.30€ la semaine
Inscription et règlement à l’accueil du complexe.
Pour plus de renseignements, n’hésitez à nous contacter au 02.35.04.41.13 .
25 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 41 13 contact@ludibulle.fr
