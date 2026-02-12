Stages piscine et patinoire Petit-Caux

Stages piscine et patinoire

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16

fin : 2026-02-27

Ludi’bulle vous propose des stages en Piscine et Patinoire pour les prochaines vacances !

Piscine

– Stage de natation débutant à partir de 6 ans

– Du lundi 16 au vendredi 20 Février ou du lundi 23 au vendredi 27 Février

– de 9h15 à 10h

– 69.30€ résident ; 90.50€ extérieur la semaine

Patinoire

– Du lundi 23 au vendredi 27 Février

– Stage débutant à partir de 5 ans de 18h15 à 19h

– Stage perfectionnement de 19h à 19h45

– 69.30€ la semaine

Inscription et règlement à l’accueil du complexe.

Pour plus de renseignements, n’hésitez à nous contacter au 02.35.04.41.13 .

25 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 41 13 contact@ludibulle.fr

