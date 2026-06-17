stages poneys et découverte de l’équimotricité(c) Route de Gonsans Naisey-les-Granges lundi 6 juillet 2026.

Naisey-les-Granges

stages poneys et découverte de l’équimotricité(c)

Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges Doubs

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Vous cherchez pour votre enfant, une activité en plein air, au contact d’un animal?

Venez découvrir l’équimotricité(c) avec votre enfant lors des stages proposés cet été!

L’équimotricité(c): une activité basée sur la médiation animale ayant pour objectif le développement psychomoteur de l’enfant. .

Route de Gonsans Equi’libre le cheval médiateur Naisey-les-Granges 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 15 83 31 celine.beliard.equilibre@gmail.com

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English : stages poneys et découverte de l’équimotricité(c)

L’événement stages poneys et découverte de l’équimotricité(c) Naisey-les-Granges a été mis à jour le 2026-06-17 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS