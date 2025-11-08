Stages Portés acrobatiques et jeux de vertiges | Avec Pierre Jean Bréaud et Diodo Faria Dos Santos, artistes de cirque de la compagnie Le Doux supplice. Le Plongeoir Le Mans

Stages Portés acrobatiques et jeux de vertiges | Avec Pierre Jean Bréaud et Diodo Faria Dos Santos, artistes de cirque de la compagnie Le Doux supplice.

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 40 – 40 – 80 EUR

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-09 16:00:00

2025-11-08 2025-11-09

Un stage pour explorer les portés acrobatiques de manière collective pour faire corps ensemble et ressentir le plaisir de porter et d’être porté.

Approches sur les sensations de vertige et les jeux d’improvisation..

Modalités

Le stage se déroule sur 2 jours 15h-18h le samedi, 10h-13h, 14h-16h le dimanche.

Les repas et l’hébergement sont à la charge des stagiaires.

Inscription sur place ou par correspondance

Équipement

Il est recommandé de porter une tenue couvrante (pantalon souple, t-shirt, chaussettes, antidérapantes si possible, ou rythmiques), d’amener une gourde, un goûter et un sac pour mettre les affaires.

Informations sur leplongeoir-cirque.fr .

English :

A workshop to explore acrobatic lifts in a collective way, to feel the pleasure of carrying and being carried.

German :

Ein Workshop, um akrobatische Hebefiguren auf kollektive Weise zu erforschen, um gemeinsam einen Körper zu bilden und die Freude am Tragen und Getragenwerden zu spüren.

Italiano :

Un laboratorio per esplorare i sollevamenti acrobatici in modo collettivo, per costruire un corpo insieme e sperimentare il piacere di portare ed essere portati.

Espanol :

Un taller para explorar las elevaciones acrobáticas de forma colectiva, para construir un cuerpo juntos y experimentar el placer de llevar y ser llevado.

