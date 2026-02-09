Stages robotique et programmation Maison de la Mutualité Vichy

Stages robotique et programmation Maison de la Mutualité Vichy mercredi 18 février 2026.

Stages robotique et programmation

Maison de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-18

Stages robotique et programmation
  .

Maison de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   vichy.sciences.robotique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Robotics and programming courses

L’événement Stages robotique et programmation Vichy a été mis à jour le 2026-02-05 par Vichy Destinations