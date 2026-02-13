Stages scientifiques à Ramonville – hiver 2026, La maison des sciences, Ramonville-Saint-Agne

Stages scientifiques à Ramonville – hiver 2026 23 février – 6 mars La maison des sciences Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T08:30:00+01:00 – 2026-02-23T17:45:00+01:00

Fin : 2026-03-06T08:30:00+01:00 – 2026-03-06T17:45:00+01:00

Planète Sciences Occitanie organise pendant les vacances d’hiver, des stages scientifiques passionnants pour les jeunes de 7 à 13 ans, à la Maison des Sciences de Ramonville, du 23 février au 06 mars 2026 ! Deux semaines, deux thèmes pour éveiller la curiosité, expérimenter, créer et s’amuser en découvrant les sciences !

Au programme :

Semaine 1 : Mission Astro : Cap sur la Lune avec Artémis !

Embarque pour une aventure scientifique et lunaire ! Découvre les mystères de l’astronomie et des constellations, plonge dans les mythes et légendes qui éclairent le ciel nocturne, et apprends à lire les cartes célestes comme un véritable explorateur de l’espace. Entre science et imagination, prépare-toi pour la mission Artémis et trace ta propre route vers la Lune !

7-13 ans

23 au 27 février 2026

de 8h30 à 17h45

Tarif normal : 170 € (5j)

Tarif réduit ramonvillois.es : 153 € (5j)

Maison des Sciences de Ramonville

Semaine 2 : Océanographie : à la chasse aux fake news des mers

Plonge dans les profondeurs fascinantes de l’océan et découvre la vie extraordinaire des mammifères marins, des courants mystérieux et des glaces polaires. Mais attention : tout ce qu’on entend sur les océans n’est pas toujours vrai ! Enfile ta casquette de journaliste scientifique, apprends à démêler le vrai du faux, et deviens un véritable expert des océans !

7-13 ans

2 au 6 mars 2026

de 8h30 à 17h45

Tarif normal : 170 € (5j)

Tarif réduit ramonvillois.es : 153 € (5j)

Maison des Sciences de Ramonville

Inscriptions en ligne sur le site de Planète Sciences Occitanie :

stages scientifiques à Ramonville

10 % de réduction pour les résidents de Ramonville !

Pour nous contacter :

loisir.occitanie@planete-sciences.org

05 61 73 10 22

La maison des sciences Parc Technologique du Canal Bâtiment Marine 14 Rue Hermès 31 520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.planete-sciences.org/occitanie/web/stages-sejours-scientifiques/stages-scientifiques-a-ramonville/ »}] [{« link »: « https://www.planete-sciences.org/occitanie/web/stages-sejours-scientifiques/stages-scientifiques-a-ramonville/ »}, {« link »: « mailto:loisir.occitanie@planete-sciences.org »}]

Le centre de loisirs La Maison des Sciences, propose des stages scientifiques à Ramonville, pour les jeunes de 7 à 13 ans pendant les vacances scolaires d’hiver 2026. stages sciences

Planète Sciences Occitanie