Stages scientifiques à Toulouse – hiver 2026, Quai des Savoirs, Toulouse

Stages scientifiques à Toulouse – hiver 2026 23 février – 6 mars Quai des Savoirs Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T08:30:00+01:00 – 2026-02-23T17:45:00+01:00

Fin : 2026-03-06T08:30:00+01:00 – 2026-03-06T17:45:00+01:00

Planète Sciences Occitanie organise pendant les vacances d’hiver, des stages scientifiques passionnants pour les jeunes de 7 à 13 ans, au Quai des Curieux de Toulouse, du 23 février au 06 mars 2026 ! Deux semaines, deux thèmes pour éveiller la curiosité, expérimenter, créer et s’amuser en découvrant les sciences !

Au programme :

Semaine 1 : Illusions en folie : découvre les mystères de la perception

Plonge dans le monde fascinant des illusions et découvre comment notre cerveau peut être trompé par ce que nous voyons ! Expérimente avec des images, des couleurs et des formes pour comprendre les phénomènes visuels derrière les illusions. Entre jeux, expériences et curiosités scientifiques, deviens un véritable explorateur de la perception et teste tes sens comme jamais !

7-13 ans

23 au 27 février 2026

de 8h30 à 17h45

Tarif normal : 175€ (5j)

Quai des Curieux (Quai des Savoirs – Toulouse)

Semaine 2 : Robots et véhicules solaires : l’énergie du futur !

Construis ton propre véhicule solaire et découvre comment l’énergie du Soleil peut mettre le monde en mouvement ! Apprends les bases de la mécanique, de l’électricité et des énergies renouvelables pour concevoir une machine capable d’avancer grâce à la lumière. Et pour finir, place à la grande course : quel véhicule franchira la ligne d’arrivée en premier ?

7-13 ans

2 au 6 mars 2026

de 8h30 à 17h45

Tarif normal : 175€ (5j)

Quai des Curieux (Quai des Savoirs – Toulouse)

Inscriptions en ligne sur le site de Planète Sciences Occitanie :

Pour nous contacter :

loisir.occitanie@planete-sciences.org

05 61 73 10 22

Le centre de loisirs La Maison des Sciences, propose des stages scientifiques au Quai des Savoirs, pour les jeunes de 7 à 13 ans pendant les vacances scolaires d’hiver 2026. stages sciences

Planète Sciences Occitanie