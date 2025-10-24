Stages Solidaires Afro Zumba & Danse Africaine Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Stages Solidaires Afro Zumba & Danse Africaine Complexe Sportif Daniel Praud Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 18:30 – 19:30

Gratuit : non 15 € / 25 € Pass Afro Zumba : 15 €Pass Danse Africaine : 25 € Inscription : dub.sh/dekonou Tout public, Adulte

Le Jamet Sporting Club s’associe à l’Association Dekonou pour deux stages exceptionnels en soutien à leurs projets. Venez participer à un stage d’Afro Zumba le vendredi 24 octobre 2025 (18h30-19h30) et à un stage de Danse Africaine le vendredi 31 octobre 2025 (18h30-20h). Ces événements sont 100 % solidaires : tous les bénéfices sont reversés à Dekonou. Une belle occasion de bouger pour la bonne cause ! Pour ados et adultes

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0787645431 https://dub.sh/dekonou