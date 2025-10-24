Stages Solidaires Afro Zumba & Danse Africaine Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Stages Solidaires Afro Zumba & Danse Africaine 24 et 31 octobre Complexe Sportif Daniel Praud Loire-Atlantique

15 € / 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T18:30:00 – 2025-10-24T19:30:00

Fin : 2025-10-31T18:30:00 – 2025-10-31T20:00:00

Le Jamet Sporting Club s’associe à l’Association Dekonou pour deux stages exceptionnels en soutien à leurs projets.

Venez participer à un stage d’Afro Zumba le vendredi 24 octobre 2025 (18h30-19h30) et à un stage de Danse Africaine le vendredi 31 octobre 2025 (18h30-20h).

Ces événements sont 100 % solidaires : tous les bénéfices sont reversés à Dekonou. Une belle occasion de bouger pour la bonne cause !

Pour ados et adultes

Complexe Sportif Daniel Praud 21 Bd Emile Romanet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

