Stages sport, sciences, nature Espace de plein air de Port-Barbe La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 08:15 – 18:00

Gratuit : non Selon quotient Tarif selon le quotient familial pour les familles nantaises.Simulateur sur le site www.accoord.frRéservation en ligne:- Choix du stage- Choix du transport- Acompte à régler en carte bancaire à la réservation Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 15

Le programme des stages de printemps est en ligne !Retrouvez nos propositions autour des thématiques sport, sciences et nature.Exemple de stages :- Pour les 6/7 ans: Gaulois, pirates, indiens, chercheurs de trésors et druides découvriront des activités ludiques pour apprendre à mieux connaître notre environnement tout en s’amusant !- Pour les 8/9 ans : Sports, défis, activités créatives, écologie, voile, canoë pour découvrir des activités et progiter du grand air !- Pour les 10/15 ans : Missions, aventures, écologie, créativité, énergie, culture et musique attendent les ados pour des vacances dynamiques !- Et le retour des activités nautiques pour le plaisir des petits et grands !Précisions :- Repas compris- Possibilité de transport en navette- Tarif selon le quotient familial pour les familles nantaisesInformations:www.accoord.fr02.40.72.53.29port-barbe@accoord.fr

Espace de plein air de Port-Barbe La Chapelle-sur-Erdre 44240

0240725329 http://www.accoord.fr



