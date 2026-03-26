stages sportifs multisports 8 13 ans Stade Bigouden Pont-l’Abbé

stages sportifs multisports 8 13 ans

Stade Bigouden 13 Rue des Déportés Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20

10 sports en 2 semaines vos enfants vont adorer !

Du tir à l’arc au kinball, en passant par le dodgeball et le hockey… Les stages sportifs offrent à vos 8-13 ans bien plus qu’un simple défouloir pendant les vacances de Pâques.

C’est l’occasion de découvrir des disciplines méconnues, de bouger loin des écrans, et peut-être de trouver LE sport qui les passionnera toute l’année dans un club du territoire.

Stade Bigouden, Pont-l’Abbé

Semaine 1 13-17 avril Semaine 2 20-24 avril

45€ la semaine

Inscriptions 02 98 66 00 00 ou sport@ccpbs.fr

Vos enfants ont-ils déjà testé le kinball ou la sarbacane ? .

Stade Bigouden 13 Rue des Déportés Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 00

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English : stages sportifs multisports 8 13 ans

L’événement stages sportifs multisports 8 13 ans Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden