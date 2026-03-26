stages sportifs multisports 8 13 ans Stade Bigouden Pont-l’Abbé
stages sportifs multisports 8 13 ans Stade Bigouden Pont-l’Abbé lundi 13 avril 2026.
stages sportifs multisports 8 13 ans
Stade Bigouden 13 Rue des Déportés Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
10 sports en 2 semaines vos enfants vont adorer !
Du tir à l’arc au kinball, en passant par le dodgeball et le hockey… Les stages sportifs offrent à vos 8-13 ans bien plus qu’un simple défouloir pendant les vacances de Pâques.
C’est l’occasion de découvrir des disciplines méconnues, de bouger loin des écrans, et peut-être de trouver LE sport qui les passionnera toute l’année dans un club du territoire.
Stade Bigouden, Pont-l’Abbé
Semaine 1 13-17 avril Semaine 2 20-24 avril
45€ la semaine
Inscriptions 02 98 66 00 00 ou sport@ccpbs.fr
Vos enfants ont-ils déjà testé le kinball ou la sarbacane ? .
Stade Bigouden 13 Rue des Déportés Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 00
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English : stages sportifs multisports 8 13 ans
L’événement stages sportifs multisports 8 13 ans Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden
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