Stages Stage Jeu burlesque | Guilène Loizeau Les Ailes du Rire

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 40 – 40 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Un stage pour explorer les portés acrobatiques de manière collective pour faire corps ensemble et ressentir le plaisir de porter et d’être porté.

Un stage pour explorer l’univers du clown et du burlesque pour travailler sur le lâcher-prise du corps, sur la voix et le rythme avec comme enjeu principal de jouer, pour libérer sa spontanéité et sa créativité, en solo ou à plusieurs.

Avec Guilène Loizeau alias Olga Zelle, clown et fondatrice de la compagnie Les Ailes du Rire

options de configuration Ouvert

Durant ce stage, l’objectif va être de sortir du corps quotidien, du corps intelligent pour aller vers un corps organique qui devient décalé burlesque , clownesque avec les outils d’Alain Bourderon.

Le corps, la voix et le rythme sont au coeur du travail avec pour seul enjeu de jouer et de se libérer en solo ou à plusieurs dans l’écoute et le plaisir. Travail sans nez ni costume.

Programme

Jeux collectifs pour lâcher prise

Exploration de l’espace, des différentes sphères, du rythme et des états de corps

Exploration des airs vocaux

Passages en improvisations cadrées en solo, en duo et en petits groupes .

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

A workshop to explore acrobatic lifts in a collective way, to feel the pleasure of carrying and being carried.

L’événement Stages Stage Jeu burlesque | Guilène Loizeau Les Ailes du Rire Le Mans a été mis à jour le 2025-12-09 par Le Plongeoir Cité du Cirque