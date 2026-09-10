Stages taille de silex et vannerie rustique, Village préhistorique de Cambous, Viols-en-Laval

Informations pratiques

Stages taille de silex et vannerie rustique Dimanche 20 septembre, 09h00 Village préhistorique de Cambous Hérault

Stage taille du silex : 100€ la journée, places limitées, repas de midi offert. Stage de vannerie : 60€ la journée, places limitées, repas de midi offert. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dernier weekend de la Quinzaine de l’archéologie 2026 : Stage d’artisanat préhistorique sur le site du Village Préhistorique de Cambous !!!

Dimanche 20/09 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Places limitées-sur inscription

Intéressé.e.s par l’apprentissage des techniques de taille du silex et de la vannerie préhistorique ? inscrivez-vous sur cambous.slp@gmail.com

Stage taille du silex, animé par Jean Brot : tarif 100€ la journée

L’outil de pierre taillée est un marqueur culturel, il est l’un des vecteurs du développement de l’humain, il témoigne de sa capacité à innover et à résoudre des problèmes.

La prestation proposée sur le site de Cambous s’adresse en particulier aux étudiants en archéologie, mais également à toutes personnes désireuses d’acquérir des connaissances sur la taille de la pierre. Lors de cette journée nous pourrons aborder les principes de bases concernant le façonnage bifacial, le débitage laminaire, la retouche, la taille par pression.

Stage de vannerie rustique, animé par Martine Cazalès : tarif 60€ la journée

Nous n’avons rien inventé ! L’homme a toujours tressé, tissé avec les matériaux qu’il avait à sa disposition. Quelques outils rudimentaires sont nécessaires pour cette pratique, ce qui la rend très facile à mettre en œuvre et ne nécessite qu’un petit peu d’expérience et beaucoup de pratique.

Au cours de cet atelier nous apprendrons les gestes de base de la vannerie et nous pourrons réaliser de petits objets utiles ou inutiles juste pour le plaisir de toucher la matière, la transformer, la tresser avec les mêmes gestes que les villageois de Cambous : Corbeille, panier, ceinture, besace, objets de décoration.

Village préhistorique de Cambous Chemin de Cambous, 34380 Viols-en-Laval Viols-en-Laval Hérault Occitanie 06 21 19 11 15 http://www.prehistoire-cambous.org/ https://fr-fr.facebook.com/Village-Pr%C3%A9historique-de-Cambous-Soci%C3%A9t%C3%A9-Languedocienne-de-Pr%C3%A9histoire-1596241424028844/ [{« type »: « phone », « value »: « 0618382398 »}] [{« link »: « mailto:cambous.slp@gmail.com »}] À une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier, sur une bifurcation de la route de Saint-Martin-de-Londres, le petit village de Viols-en-Laval abrite un site archéologique de première importance.

Le site archéologique de Cambous héberge les ruines d’un village préhistorique qui est sans doute le plus vieux village qu’il soit possible de visiter en France.

Il date du Chalcolithique (ou âge du cuivre), une période comprise entre 2800 et 2400 avant notre ère. Durant ces quatre siècles va s’épanouir une brillante culture, dite de Fontbouisse, qui doit son nom à un site de la région de Sommières (Gard) où des vestiges assez semblables ont été étudiés dans les années 40.

Dans les Garrigues (régions de collines calcaires où pousse la garrigue) du Gard, de l’Hérault et de l’Ardèche, le peuple de Fontbouisse est l’auteur d’innombrables dolmens et villages à maisons de pierres. On compte plus de deux cents hameaux de ce type, mais à peine 20% ont été étudiés par les archéologues. Il reste beaucoup de travail et le site de Cambous est là pour témoigner de l’intérêt des recherches menées dans ces régions.

Aujourd’hui, grâce à l’investissement des chercheurs, des instances publiques et des nombreux bénévoles de l’association, le village préhistorique de Cambous permet de comprendre l’organisation des premiers villages et la vie des premiers paysans du Languedoc.

Ici, et nulle part ailleurs, un territoire fossilisé a traversé presque cinq millénaires pour s’offrir au regard toujours étonné du chercheur ou du visiteur.

Venez découvrir ce site exceptionnel et les trésors qu’il renferme.

Dernier weekend de la Quinzaine de l’archéologie 2026 : Stage d’artisanat préhistorique sur le site du Village Préhistorique de Cambous !!!

©Simon Mercier