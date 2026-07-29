STAGES TENNIS DE TABLE Complexe sportif salle polyvalente n°2 Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

STAGES TENNIS DE TABLE

Complexe sportif salle polyvalente n°2 10 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 19:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26

Venez vous exercer et vous challenger dans une ambiance conviviale !

Lundi 24/08

9h30-12h Loisir 8/12 ans 10€

Mardi 25/08

9h30-10h30 Loisir 4/7 ans 5€

10h45-11h45 Loisir 7/10 ans 5€

Mercredi 26 août

14h-17h Compétition adultes et jeunes dès 8 ans 10€

19h-21h30 – Loisir & compétition – adultes + compétition jeunes 6€ .

Complexe sportif salle polyvalente n°2 10 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 65 49 94 contact@cdtt44.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STAGES TENNIS DE TABLE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin