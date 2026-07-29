STAGES TENNIS DE TABLE Complexe sportif salle polyvalente n°2 Saint-Brevin-les-Pins
lundi 24 août 2026 · Complexe sportif salle polyvalente n°2 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
STAGES TENNIS DE TABLE
Complexe sportif salle polyvalente n°2 10 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 19:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26
Venez vous exercer et vous challenger dans une ambiance conviviale !
Lundi 24/08
9h30-12h Loisir 8/12 ans 10€
Mardi 25/08
9h30-10h30 Loisir 4/7 ans 5€
10h45-11h45 Loisir 7/10 ans 5€
Mercredi 26 août
14h-17h Compétition adultes et jeunes dès 8 ans 10€
19h-21h30 – Loisir & compétition – adultes + compétition jeunes 6€ .
Complexe sportif salle polyvalente n°2 10 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 65 49 94 contact@cdtt44.fr
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English :
L’événement STAGES TENNIS DE TABLE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin
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