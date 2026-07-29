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STAGES TENNIS DE TABLE Complexe sportif salle polyvalente n°2 Saint-Brevin-les-Pins

lundi 24 août 2026 · Complexe sportif salle polyvalente n°2 · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Complexe sportif salle polyvalente n°2
Adresse
10 avenue de la Guerche
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

STAGES TENNIS DE TABLE

Complexe sportif salle polyvalente n°2 10 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 19:00:00
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26

Venez vous exercer et vous challenger dans une ambiance conviviale !

Lundi 24/08
9h30-12h Loisir 8/12 ans 10€

Mardi 25/08
9h30-10h30 Loisir 4/7 ans 5€
10h45-11h45 Loisir 7/10 ans 5€

Mercredi 26 août
14h-17h Compétition adultes et jeunes dès 8 ans 10€
19h-21h30 – Loisir & compétition – adultes + compétition jeunes 6€   .

Complexe sportif salle polyvalente n°2 10 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 65 49 94  contact@cdtt44.fr

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English :

L’événement STAGES TENNIS DE TABLE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin

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