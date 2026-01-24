STAGES TENNIS ET INITIATION PADEL Rue des Isards Périgueux

STAGES TENNIS ET INITIATION PADEL

Rue des Isards CAP TENNIS Périgueux Dordogne

Tarif : – – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18

Du Lundi 13 au Jeudi 16 Juillet 2020

Stages vacances d’été

Tous les matins du lundi au jeudi de 9h30 à 12h. ( Jeunes de 5 à 15 ans)

Stages encadrés par Pascal Vierge DE JEPS .

Inscription sur place au secrétariat, par téléphone au 06.81.22.05.12. ou 05.53.53.35.92 ou par mail cap.tennis@orange.fr ou pascal.vierge@orange.fr

Prix 80€ par semaine pour les enfants membres du club et 100€ pour les enfants non membres du club ou licenciés dans un autre club. .

Rue des Isards CAP TENNIS Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 35 92 cap.tennis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : STAGES TENNIS ET INITIATION PADEL

L’événement STAGES TENNIS ET INITIATION PADEL Périgueux a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux