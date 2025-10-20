Stages Tennis – Vacances de la Toussaint : Envie de progresser ? Inscrivez-vous vite !
Stages Tennis – Vacances de la Toussaint : Envie de progresser ? Inscrivez-vous vite ! lundi 20 octobre 2025.
Vivez vos vacances à Paris au rythme du tennis !
Stages adaptés à tous, pour découvrir, apprendre et se perfectionner !
Stages Tennis – Vacances de la Toussaint 2025
Dates :
- Semaine 1 : du lundi 20 au vendredi 24 octobre (5 jours)
- Semaine 2 : du lundi 27 au vendredi 31 octobre (5 jours)
Lieu : Gymnase – Paris 6ᵉ arrondissement
Niveaux : Tous niveaux
(Initiation – Perfectionnement – Entraînement)
Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Inscrivez-vous dès maintenant !
Pour en savoir plus, consulter les tarifs, le programme et vous inscrire, rendez-vous sur notre site www.sportetloisirs6.fr ou cliquez ICI.
Stage de tennis pour les enfants, adolescents et les adultes !
Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :
Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
payant
Stage complet – 5 jours (lundi au vendredi)
- Jeunes (2h/jour) : 190 euros la semaine
- Adultes (1h/jour) : 150 euros la semaine
Formule à la carte (places limitées) : 50 euros / jour
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-20T02:00:00+02:00
fin : 2025-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
https://www.sportetloisirs6.fr info@sportetloisirs6.fr