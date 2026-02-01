Stages Tennis – Vacances d’Hiver : Envie de progresser ? Inscrivez-vous vite !
Stages Tennis – Vacances d’Hiver : Envie de progresser ? Inscrivez-vous vite ! lundi 23 février 2026.
Vivez vos vacances à Paris au rythme du tennis !
Stages adaptés à tous, pour découvrir, apprendre et se perfectionner !
Stages Tennis – Vacances d’Hiver 2026
Date :
- Semaine 2 : du lundi 02 au vendredi 06 mars (5 jours)
Lieu : Gymnase – Paris 6ᵉ arrondissement
Niveaux : Tous niveaux
(Initiation – Perfectionnement – Entraînement)
Public : Enfants – Adolescents – Adultes
Inscrivez-vous dès maintenant !
Pour en savoir plus, consulter les tarifs, le programme et vous inscrire, rendez-vous sur notre site www.sportetloisirs6.fr ou cliquez ICI.
Stage de tennis pour les enfants, adolescents et les adultes !
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
payant
Stage complet – 5 jours (lundi au vendredi)
- Jeunes (2h/jour) : 190 euros la semaine
- Adultes (1h/jour) : 150 euros la semaine
Formule à la carte (places limitées) : 50 euros / jour
Public enfants, jeunes et adultes.
Date(s) :
https://www.sportetloisirs6.fr info@sportetloisirs6.fr