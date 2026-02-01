Vivez vos vacances à Paris au rythme du tennis !

Stages adaptés à tous, pour découvrir, apprendre et se perfectionner !

Stages Tennis – Vacances d’Hiver 2026

Date :

Semaine 2 : du lundi 02 au vendredi 06 mars (5 jours)

Lieu : Gymnase – Paris 6ᵉ arrondissement

Niveaux : Tous niveaux

(Initiation – Perfectionnement – Entraînement)

Public : Enfants – Adolescents – Adultes



Inscrivez-vous dès maintenant !

Pour en savoir plus, consulter les tarifs, le programme et vous inscrire, rendez-vous sur notre site www.sportetloisirs6.fr ou cliquez ICI.

Stage de tennis pour les enfants, adolescents et les adultes !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

payant

Stage complet – 5 jours (lundi au vendredi)

Jeunes (2h/jour) : 190 euros la semaine

190 euros la semaine Adultes (1h/jour) : 150 euros la semaine

Formule à la carte (places limitées) : 50 euros / jour

Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) :



https://www.sportetloisirs6.fr info@sportetloisirs6.fr



