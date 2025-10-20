Stages théâtre enfant rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Toul

rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Centre Culturel Vauban Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Lundi Lundi 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

2025-10-20 2025-10-27

DEUX STAGES POUR LES 6-12 ANS

Du 20 au 23 octobre 2025 et/ou du 27 au 30 octobre 2025

STAGES THÉÂTRE Comment raconter une Histoire ? #1

6 12 ans Novices bienvenus

Thème La narration au fil de l’histoire

Homère, Le Roman de Renard, Alexandre Dumas, Charles Perrault, Claude Ponti… à toutes les époques des histoires !

Journées complètes 9h 17h

155€ I Tarif adhérent 145€ repas et goûter inclus

INFOS ET RESERVATION

03 83 62 61 08

contact@totacompania.frEnfants

rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Centre Culturel Vauban Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08

English :

TWO COURSES FOR 6-12 YEAR-OLDS

October 20 to 23, 2025 and/or October 27 to 30, 2025

THEATER WORKSHOPS ? How to tell a story? #1

ages 6 ? 12 ? Novices welcome

Storytelling theme

Homer, Le Roman de Renard, Alexandre Dumas, Charles Perrault, Claude Ponti? stories from every era!

Full days 9 a.m. to 5 p.m

155? I Member price: 145? including lunch and snack

INFO & BOOKING

03 83 62 61 08

contact@totacompania.fr

German :

ZWEI PRAKTIKA FÜR 6-12-JÄHRIGE

Vom 20. bis 23. Oktober 2025 und/oder vom 27. bis 30. Oktober 2025

PRAKTIKA THEATER ? Wie erzählt man eine Geschichte? #1

6 ? 12 Jahre ? Anfänger willkommen

Thema Erzählen im Verlauf der Geschichte

Homer, Der Roman des Fuchses, Alexandre Dumas, Charles Perrault, Claude Ponti? in allen Epochen Geschichten!

Ganztägig 9h bis 17h

155? I Mitgliedsbeitrag: 145 ? inkl. Mittagessen und Snacks

INFOS UND RESERVIERUNG

03 83 62 61 08

contact@totacompania.fr

Italiano :

DUE CORSI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI

Dal 20 al 23 ottobre 2025 e/o dal 27 al 30 ottobre 2025

LABORATORI TEATRALI ? Come raccontare una storia ? #1

età 6 ? 12 ? I novizi sono i benvenuti

Tema: Raccontare come la storia si svolge

Omero, Le Roman de Renard, Alexandre Dumas, Charles Perrault, Claude Ponti? Storie di ogni epoca!

Giornate intere dalle 9.00 alle 17.00

155? Prezzo per i soci: 145? pasto e merenda inclusi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

03 83 62 61 08

contact@totacompania.fr

Espanol :

DOS CURSOS PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS

Del 20 al 23 de octubre de 2025 y/o del 27 al 30 de octubre de 2025

TALLERES DE TEATRO ? Cómo contar una historia ? #1

edades 6 ? 12 ? Novatos bienvenidos

Tema: Contar cuentos a medida que se desarrolla la historia

Homero, Le Roman de Renard, Alexandre Dumas, Charles Perrault, Claude Ponti… ¡cuentos de todas las épocas!

Jornada completa de 9:00 a 17:00

155? I Precio de socio: 145? comida y merienda incluidas

INFORMACIÓN Y RESERVAS

03 83 62 61 08

contact@totacompania.fr

