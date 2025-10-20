Stages théâtre enfant rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Toul
Stages théâtre enfant rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Toul lundi 20 octobre 2025.
Stages théâtre enfant
rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Centre Culturel Vauban Toul Meurthe-et-Moselle
DEUX STAGES POUR LES 6-12 ANS
Du 20 au 23 octobre 2025 et/ou du 27 au 30 octobre 2025
STAGES THÉÂTRE Comment raconter une Histoire ? #1
6 12 ans Novices bienvenus
Thème La narration au fil de l’histoire
Homère, Le Roman de Renard, Alexandre Dumas, Charles Perrault, Claude Ponti… à toutes les époques des histoires !
Journées complètes 9h 17h
155€ I Tarif adhérent 145€ repas et goûter inclus
INFOS ET RESERVATION
03 83 62 61 08
contact@totacompania.frEnfants
rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Centre Culturel Vauban Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08
English :
TWO COURSES FOR 6-12 YEAR-OLDS
October 20 to 23, 2025 and/or October 27 to 30, 2025
THEATER WORKSHOPS ? How to tell a story? #1
ages 6 ? 12 ? Novices welcome
Storytelling theme
Homer, Le Roman de Renard, Alexandre Dumas, Charles Perrault, Claude Ponti? stories from every era!
Full days 9 a.m. to 5 p.m
155? I Member price: 145? including lunch and snack
INFO & BOOKING
03 83 62 61 08
contact@totacompania.fr
German :
ZWEI PRAKTIKA FÜR 6-12-JÄHRIGE
Vom 20. bis 23. Oktober 2025 und/oder vom 27. bis 30. Oktober 2025
PRAKTIKA THEATER ? Wie erzählt man eine Geschichte? #1
6 ? 12 Jahre ? Anfänger willkommen
Thema Erzählen im Verlauf der Geschichte
Homer, Der Roman des Fuchses, Alexandre Dumas, Charles Perrault, Claude Ponti? in allen Epochen Geschichten!
Ganztägig 9h bis 17h
155? I Mitgliedsbeitrag: 145 ? inkl. Mittagessen und Snacks
INFOS UND RESERVIERUNG
03 83 62 61 08
contact@totacompania.fr
Italiano :
DUE CORSI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI
Dal 20 al 23 ottobre 2025 e/o dal 27 al 30 ottobre 2025
LABORATORI TEATRALI ? Come raccontare una storia ? #1
età 6 ? 12 ? I novizi sono i benvenuti
Tema: Raccontare come la storia si svolge
Omero, Le Roman de Renard, Alexandre Dumas, Charles Perrault, Claude Ponti? Storie di ogni epoca!
Giornate intere dalle 9.00 alle 17.00
155? Prezzo per i soci: 145? pasto e merenda inclusi
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
03 83 62 61 08
contact@totacompania.fr
Espanol :
DOS CURSOS PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS
Del 20 al 23 de octubre de 2025 y/o del 27 al 30 de octubre de 2025
TALLERES DE TEATRO ? Cómo contar una historia ? #1
edades 6 ? 12 ? Novatos bienvenidos
Tema: Contar cuentos a medida que se desarrolla la historia
Homero, Le Roman de Renard, Alexandre Dumas, Charles Perrault, Claude Ponti… ¡cuentos de todas las épocas!
Jornada completa de 9:00 a 17:00
155? I Precio de socio: 145? comida y merienda incluidas
INFORMACIÓN Y RESERVAS
03 83 62 61 08
contact@totacompania.fr
L’événement Stages théâtre enfant Toul a été mis à jour le 2025-10-09 par MT TERRES TOULOISES