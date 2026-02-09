Stages théâtre enfants et adolescents Loft Cinémas Lencloître

Stages théâtre enfants et adolescents Loft Cinémas Lencloître samedi 21 février 2026.

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître Vienne

Début : 2026-02-21
Deux sessions proposées d’initiation au théâtre pour les enfants (7/12) de 10h à 15h et pour les adolescents (13/16) de 15 à 18h . Sur un lieu de scène, des techniques, des jeux et des saynètes. Corps, voix, jeu, impros. Oser, se dépasser, prendre confiance avec plaisir.   .

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 20 80 07 

