Stages théâtre enfants et adolescents Loft Cinémas Lencloître

Stages théâtre enfants et adolescents

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Deux sessions proposées d’initiation au théâtre pour les enfants (7/12) de 10h à 15h et pour les adolescents (13/16) de 15 à 18h . Sur un lieu de scène, des techniques, des jeux et des saynètes. Corps, voix, jeu, impros. Oser, se dépasser, prendre confiance avec plaisir. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 20 80 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages théâtre enfants et adolescents

L’événement Stages théâtre enfants et adolescents Lencloître a été mis à jour le 2026-02-05 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne