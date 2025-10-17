Stages théâtre pour enfants et adolescents Biarritz

Stages théâtre pour enfants et adolescents

11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Les stages se déroulent toute la semaine et se terminent par une restitution présentée à la famille et aux amis dans notre théâtre du Lac Marion.

Destinés aux enfants et adolescents débutants ou avec une certaine expérience, ces stages permettent une approche du travail de l’acteur le souffle et la voix, le geste et l’appréhension de l’espace, la création du personnage et d’une histoire scénique.

De 10h à 12h .

11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr

