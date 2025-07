Stages Théâtre | Rêver le monde Théâtre du roi coeur Eyraud-Crempse-Maurens

Stages Théâtre | Rêver le monde Théâtre du roi coeur Eyraud-Crempse-Maurens mardi 15 juillet 2025.

Stages Théâtre | Rêver le monde

Théâtre du roi coeur Lieu-dit Le Bourg Eyraud-Crempse-Maurens Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-15

Atelier théâtre « Rêver le monde »

Animé par Marianne Rimbaud et Juliette Dutent du 15 au 18 juillet 2025 avec possibilité de restitution le samedi 19 juillet.

De 06 à 12 ans.

Inscription obligatoire.

Atelier théâtre « Rêver le monde »

Animé par Marianne Rimbaud et Juliette Dutent du 15 au 18 juillet 2025 avec possibilité de restitution le samedi 19 juillet.

De 06 à 12 ans.

Durant ce stage créatif et théâtral, nous inviterons les enfants à s’inspirer de récits où les animaux prennent la parole pour mieux nous parler des humains. De La Ferme des animaux de George Orwell à Zootopie, en passant par Le Livre de la Jungle, Les Fables de La Fontaine, ou encore Le Roi Lion, les jeunes stagiaires découvriront comment les histoires utilisent les animaux pour faire réfléchir… et rêver.

Inscription obligatoire. .

Théâtre du roi coeur Lieu-dit Le Bourg Eyraud-Crempse-Maurens 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 86 17 theatreduroidecoeur@theatreduroidecoeur.fr

English :

Theater workshop: « Dreaming the world

Run by Marianne Rimbaud and Juliette Dutent from July 15 to 18, 2025, with a performance on Saturday, July 19.

Ages 06 to 12.

Registration required.

German : Stages Théâtre | Rêver le monde

Theaterworkshop: « Die Welt träumen »

Geleitet von Marianne Rimbaud und Juliette Dutent vom 15. bis 18. Juli 2025 mit der Möglichkeit einer Rückgabe am Samstag, den 19. Juli.

Von 06 bis 12 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Laboratorio teatrale: « Sognare il mondo

Condotto da Marianne Rimbaud e Juliette Dutent dal 15 al 18 luglio 2025, con spettacolo sabato 19 luglio.

Età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Stages Théâtre | Rêver le monde

Taller de teatro: « Soñar el mundo

Dirigido por Marianne Rimbaud y Juliette Dutent del 15 al 18 de julio de 2025, con una representación el sábado 19 de julio.

De 6 a 12 años.

Inscripción obligatoria.

L’événement Stages Théâtre | Rêver le monde Eyraud-Crempse-Maurens a été mis à jour le 2025-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides