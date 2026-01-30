Stages travaux manuels Rue Massey place Henri Borde Tarbes
Stages travaux manuels Rue Massey place Henri Borde Tarbes lundi 23 février 2026.
Stages travaux manuels
Rue Massey place Henri Borde Jardin Massey Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-23
Venez participer à nos différents stages en vous inscrivant sur le site internet de l’ESAD PYRENEES !
Nombre de places limité Vérifier disponibilités auprès de l’ESAD
> STAGE MODELAGE dès 15 ans
Lundi 23 et mardi 24 février
> STAGE INITIATION À LA CÉRAMIQUE Émaux cloisonnés dès 16 ans
Du mercredi 25 au vendredi 27 février
Découvrez le détail des stages sur le site internet ! (bloc Coordonnées)
.
Rue Massey place Henri Borde Jardin Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in our various courses by registering on the ESAD PYRENEES website!
Limited number of places Check availability with ESAD
> MODELING WORKSHOP from 15 years old
Monday February 23 and Tuesday February 24
> CERAMICS INITIATION WORKSHOP Cloisonné enamels from 16 years old
Wednesday, February 25 to Friday, February 27
Find out more about our courses on our website! (Contact block)
L’événement Stages travaux manuels Tarbes a été mis à jour le 2026-01-28 par OT de Tarbes|CDT65