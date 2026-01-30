Stages travaux manuels Rue Massey place Henri Borde Tarbes

Stages travaux manuels

Rue Massey place Henri Borde Jardin Massey Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-27

2026-02-23

Venez participer à nos différents stages en vous inscrivant sur le site internet de l’ESAD PYRENEES !

Nombre de places limité Vérifier disponibilités auprès de l’ESAD

> STAGE MODELAGE dès 15 ans

Lundi 23 et mardi 24 février

> STAGE INITIATION À LA CÉRAMIQUE Émaux cloisonnés dès 16 ans

Du mercredi 25 au vendredi 27 février

Découvrez le détail des stages sur le site internet ! (bloc Coordonnées)

English :

Come and take part in our various courses by registering on the ESAD PYRENEES website!

Limited number of places Check availability with ESAD

> MODELING WORKSHOP from 15 years old

Monday February 23 and Tuesday February 24

> CERAMICS INITIATION WORKSHOP Cloisonné enamels from 16 years old

Wednesday, February 25 to Friday, February 27

Find out more about our courses on our website! (Contact block)

