STAGES VACANCES 3-12 ANS LE P’TIT CLUB Montpellier
STAGES VACANCES 3-12 ANS LE P’TIT CLUB Montpellier lundi 20 avril 2026.
Montpellier
STAGES VACANCES 3-12 ANS LE P’TIT CLUB
890 Rue Favre de Saint-Castor Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-27
Nous proposons des activités multisports pendant les vacances scolaires de la zone C, avec un accueil de 8h à 18h
Nous proposons des activités multisports pendant les vacances scolaires de la zone C, avec un accueil de 8h à 18h. Les enfants alternent entre temps d’accueil libre, activités sportives, repas, temps calme ou dessin animé, puis à nouveau des activités sportives l’après-midi.
Les sports sont variés et changent chaque jour, avec des activités différentes le matin et l’après-midi.
Les tarifs varient selon le club, avec des formules à la demi-journée, à la journée ou à la semaine. Un supplément de 11 € est demandé pour la journée escalade.
Sur réservation .
890 Rue Favre de Saint-Castor Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 46 61 09 26 montpellier@leptitclub.fr
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English :
We offer multisport activities during the Zone C school vacations, from 8 a.m. to 6 p.m
L’événement STAGES VACANCES 3-12 ANS LE P’TIT CLUB Montpellier a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER
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