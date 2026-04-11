Montpellier

STAGES VACANCES 3-12 ANS LE P’TIT CLUB

890 Rue Favre de Saint-Castor Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-27

Nous proposons des activités multisports pendant les vacances scolaires de la zone C, avec un accueil de 8h à 18h

Nous proposons des activités multisports pendant les vacances scolaires de la zone C, avec un accueil de 8h à 18h. Les enfants alternent entre temps d’accueil libre, activités sportives, repas, temps calme ou dessin animé, puis à nouveau des activités sportives l’après-midi.

Les sports sont variés et changent chaque jour, avec des activités différentes le matin et l’après-midi.

Les tarifs varient selon le club, avec des formules à la demi-journée, à la journée ou à la semaine. Un supplément de 11 € est demandé pour la journée escalade.

Sur réservation .

890 Rue Favre de Saint-Castor Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 46 61 09 26 montpellier@leptitclub.fr

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English :

We offer multisport activities during the Zone C school vacations, from 8 a.m. to 6 p.m

L’événement STAGES VACANCES 3-12 ANS LE P’TIT CLUB Montpellier a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER