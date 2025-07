Stages vacances avec Bricks 4 Kidz Bricks 4 Kidz Reims

Bricks 4 Kidz 36 Rue Émile Zola Reims Marne

Début : 2025-08-18 09:00:00

fin : 2025-08-29 12:00:00

2025-08-18

Tout public

De 5 à 13 ans Groupes de 12 enfants maximum

Les ateliers sont accessibles aux enfants dès 5 ans.

Avec Bricks 4 Kidz, en route pour des vacances ludiques et enrichissantes ateliers LEGO®️, défis, projets collaboratif … viens partager des moments uniques !

Les enfants sont embarqués dans une folle aventure avec les briques LEGO® en lien avec la thématique de la semaine. Différents types d’ateliers sont au programme constructions motorisées LEGO® TECHNIC , modèles 2D et 3D, stop motion, création de Bandes Dessinées et ateliers robotique ! Mais également de nombreux challenges et défis.

Du temps libre pour booster la créativité est évidemment prévu durant la journée.

De nombreux ateliers autour de thèmes passionnants 3D, TECHNIC, PIXEL.

Chaque jour de nouvelles constructions, de nouveaux défis et une nouvelle expérience. .

Bricks 4 Kidz 36 Rue Émile Zola Reims 51100 Marne Grand Est grandreims@bricks4kidz.com

