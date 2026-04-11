STAGES VACANCES AVRIL ENFANTS DESIGNERS Montpellier
STAGES VACANCES AVRIL ENFANTS DESIGNERS Montpellier lundi 20 avril 2026.
Montpellier
STAGES VACANCES AVRIL ENFANTS DESIGNERS
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault
Tarif : 120 – 120 – 340 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-27
Dans le cadre des vacances scolaires, l’atelier Enfants Designers propose des stages en design, stop motion et architecture à destination des enfants de 7 à 14 ans.
Dans le cadre des vacances scolaires, l’atelier Enfants Designers propose des stages en design, stop motion et architecture à destination des enfants de 7 à 14 ans.
Les enfants expérimentent des démarches de création et de fabrication à travers plusieurs projets
– Design de sièges à partager Les enfants imaginent et fabriquent des assises favorisant les échanges, du dessin à la réalisation d’un prototype à échelle réelle
– Film d’animation stop motion Les enfants conçoivent et réalisent un court film d’animation, du storyboard au tournage et à la prise de vue
– Architecture & écoconstruction Les enfants explorent la matière terre et construisent une maison puis une ville collective en maquette
– Géométrie dans l’espace Les enfants participent à la conception et à la construction d’un dôme géodésique à grande échelle
Les ateliers se déroulent au cœur de Montpellier, en face du Jardin des Plantes, dans un cadre propice à la créativité et à l’expérimentation.
Sur réservation .
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie atelier@enfantsdesigners.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the school vacations, the Enfants Designers workshop offers design, stop motion and architecture courses for children aged 7 to 14.
L’événement STAGES VACANCES AVRIL ENFANTS DESIGNERS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 8ÈME CONCERT PÂQUES Montpellier 11 avril 2026
- LE CLUB DU DISQUE SUPERTRAMP, BREAKFAST IN AMERICA, Montpellier 11 avril 2026
- STAGE D’INITIATION UKULÉLÉ CLUB Montpellier 11 avril 2026
- STAGE ADULTE PEINTURE LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier 11 avril 2026
- BRUNCH ACCOUSTIQUE Montpellier 12 avril 2026