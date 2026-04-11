Montpellier

STAGES VACANCES AVRIL ENFANTS DESIGNERS

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault

Tarif : 120 – 120 – 340 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-27

Dans le cadre des vacances scolaires, l’atelier Enfants Designers propose des stages en design, stop motion et architecture à destination des enfants de 7 à 14 ans.

Dans le cadre des vacances scolaires, l’atelier Enfants Designers propose des stages en design, stop motion et architecture à destination des enfants de 7 à 14 ans.

Les enfants expérimentent des démarches de création et de fabrication à travers plusieurs projets

– Design de sièges à partager Les enfants imaginent et fabriquent des assises favorisant les échanges, du dessin à la réalisation d’un prototype à échelle réelle

– Film d’animation stop motion Les enfants conçoivent et réalisent un court film d’animation, du storyboard au tournage et à la prise de vue

– Architecture & écoconstruction Les enfants explorent la matière terre et construisent une maison puis une ville collective en maquette

– Géométrie dans l’espace Les enfants participent à la conception et à la construction d’un dôme géodésique à grande échelle

Les ateliers se déroulent au cœur de Montpellier, en face du Jardin des Plantes, dans un cadre propice à la créativité et à l’expérimentation.

Sur réservation .

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie atelier@enfantsdesigners.com

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English :

During the school vacations, the Enfants Designers workshop offers design, stop motion and architecture courses for children aged 7 to 14.

L’événement STAGES VACANCES AVRIL ENFANTS DESIGNERS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER