C’est le temps des stages Vacances pour Créa’PYMédia Pyrénées Manga, l’occasion de découvrir des talents cachés.

Au programme cet été

– 7 et 8 juillet « Créer une illustration en dessin digital avec Krita »

– 9 et 10 juillet « Créer une page BD Manga »

– 9 et 10 juillet « Créer son Jeu Vidéo »

– 9 et 10 juillet « Découvrir le logiciel 3D Blender »

Sous la direction de professionnels du secteur, les stages se déroulent sur 2 jours de 10h à 13h et de 14h à 17h.

12h de formation à partir de 11 ans pour les techniques dessins et de 14 ans pour le jeu vidéo.

TARBES 2 rue André Breyer

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 54 42 53 77

English :

It’s vacation time for Créa?PYMédia Pyrénées Manga, a chance to discover hidden talents.

On the program this summer:

– july 7 and 8: « Creating a digital illustration with Krita »

– july 9 and 10: « Creating a Manga comics page »

– july 9 and 10: « Create your own video game »

– july 9 and 10: « Discover Blender 3D software »

Led by industry professionals, the courses run over 2 days from 10am to 1pm and from 2pm to 5pm.

12 hours of training from 11 years old for drawing techniques and 14 years old for video games.

> Reservation: See contact details

German :

Es ist die Zeit der Praktika Ferien für Créa?PYMédia Pyrénées Manga, eine Gelegenheit, verborgene Talente zu entdecken.

Auf dem Programm stehen in diesem Sommer :

– 7. und 8. Juli: « Eine Illustration in digitaler Zeichnung mit Krita erstellen »

– 9. und 10. Juli: « Eine Manga-Comicseite erstellen »

– 9. und 10. Juli: « Ein Videospiel erstellen »

– 9. und 10. Juli: « Die 3D-Software Blender kennenlernen »

Unter der Leitung von Fachleuten aus der Branche finden die Praktika an zwei Tagen von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr statt.

12h Training ab 11 Jahren für Zeichentechniken und ab 14 Jahren für Videospiele.

> Reservierung: Siehe Block Kontaktdaten

Italiano :

È tempo di vacanze per Créa?PYMédia Pyrénées Manga, un’occasione per scoprire talenti nascosti.

In programma quest’estate:

– 7 e 8 luglio: « Creare un’illustrazione digitale con Krita »

– 9 e 10 luglio: « Creazione di una pagina di fumetto Manga »

– 9 e 10 luglio: « Creazione di un videogioco »

– 9 e 10 luglio: « Scoprire il software Blender 3D »

Condotti da professionisti del settore, i corsi si svolgono nell’arco di 2 giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

12 ore di formazione a partire dagli 11 anni per le tecniche di disegno e dai 14 anni per i videogiochi.

> Prenotazione: vedi dettagli di contatto

Espanol :

Es tiempo de vacaciones para Créa?PYMédia Pyrénées Manga, una oportunidad para descubrir talentos ocultos.

En el programa de este verano:

– 7 y 8 de julio: « Creación de una ilustración digital con Krita »

– 9 y 10 de julio: « Creación de una página de cómic Manga »

– 9 y 10 de julio: « Creación de un videojuego »

– 9 y 10 de julio: « Descubre el software Blender 3D »

Dirigidos por profesionales del sector, los cursos se imparten durante 2 días de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

12 horas de formación a partir de 11 años para las técnicas de dibujo y de 14 años para los videojuegos.

> Reservas: ver datos de contacto

