Stages vacances d’automne 2025 au centre Paris Anim’ Richard Wright Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS lundi 20 octobre 2025.

Toute la programmation est disponible sur le site www.animactisce.org

Au programme enfants : anglais, danse, manga, théâtre, création jeux vidéo*…

Pour les ados : éloquence, anglais, street-danse, chant, création jeux vidéo*

Pour les adultes : yoga, gym, impro-éloquence, anglais*, dessin…

* activité se déroulant à l’annexe de la Bourdonnais 105 avenue de la Bourdonnais 75007 Paris

Nous voici sous les couleurs de l’automne avec les premières vacances de cette saison 2025/2026 en approche.

En recherche d’inspiration pour occuper votre enfant, votre adolescent…voir même pour vous même ?



Explorez la programmation des stages proposés au centre Paris Anim’ Richard Wright ;o)

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

payant

tarif – 26 ans : 2€70/heure

Tarif + 26 ans : de 3€40 à 18€40 / heure en fonction du quotient familial

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 PARIS

https://www.actisce.eu