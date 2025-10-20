Stages vacances d’Automne 2025 Centre Paris Anim’ Arras PARIS

Stages vacances d’Automne 2025 Centre Paris Anim’ Arras PARIS lundi 20 octobre 2025.

Du 20 au 24 octobre 2025

Théâtre en Anglais 9-13 ans ans 15:30 17:00

PILATES 12:00 13:00

Stretching / travail du Dos 13:00 14:00

Anglais remise à niveau / soutien collège 10-14 ans 14:00 15:30

ROBOTIQUE 10-14 ans 10:00 12:00

Théâtre Impro 12-16 ans 10:00 12:00

Danse MDJ 4-7 ans 11:00 12:00

Graffiti 13-16 ans 14:00 16:00

Du 27 au 31 octobre 2025

Anglais remise à niveau / soutien collège 10-14 ans 11:30 13:00

Théâtre Impro 7-13 ans 10:00 12:00

Théâtre en Anglais 9-13 ans 10:00 11:30

Architecture Maquette 7-12 ans 14:00 16:00

Arts-Plastiques 4-7 ans 10:00 11:30

PODCAST 16-26 ans 10:00 12:30

Théâtre impro 12-16 ans 14:00 16:00

BD 7 – 16 ans 13:30 15:30

Durant les vacances d’automne, des stages pour les enfants, ados et adultes sont proposés par le Centre Paris Anim’Arras.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

payant

2.70 euros de l’heure pour les – 26 ans

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans.

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS

https://www.animactisce.org +33144320350 caarras@actisce.org