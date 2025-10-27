Stages Vacances d’Automne dans le 12ème Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stages Vacances d’Automne dans le 12ème Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 27 octobre 2025.

Vos centre Paris Anim’ vous proposent des stages et des sorties pour les vacances . Un programme riche et divers pour les familles, jeunes et enfants.

Enfants et familles

Balade en forêt, Cirque, Atelier Rap chanson, Ateliers yoga ou fabrication de bougie en famille, venez découvrir la programmation du CPA Annie Fratellini

Le CPA Musidora invite les enfants à se dépenser avec des stages d’éveil et de jeux sportifs, ou encore à développer leur créativité avec un stage intriguant et créatif Magie et Arts plastiques. Les adultes ne sont pas reste avec la semaine du bien-être durant laquelle le CPA propose des stages et des ateliers pour prendre soin de son corps et de son esprit.

Les CPA Bessie Smith met l’accent sur la créativité avec des stages de peinture dès 3 ans, un stage de découverte des percussions latino-américaines, ainsi que des initiations à la danse et au théâtre. Laissez parler votre fibre artistique cet automne !

Le CPA Pina Bausch propose des stages de Magie, Modelage ou encore Taekwondo pour les enfants.

Pour les jeunes

Vos centres Paris Anim’ sont à l’écoute des jeunes et proposent pendant les vacances scolaires de nombreuses sorties et stages adaptés à leur demandes. Sorties à Géode, Padel, Escalade, Laser game, Taekwondo, boxe, jeux de société, atelier top chef ou pâtisserie d’halloween,… découvrez l’ensemble du programme jeunes.

Vous pouvez retrouver le programme en ligne et vous inscrire directement sur la plateforme d’inscription :

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

payant Tout public.

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS