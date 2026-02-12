STAGES VACANCES DE FÉVRIER LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier
STAGES VACANCES DE FÉVRIER LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER
7 Place Saint-Côme Montpellier Hérault
Tarif : 35 – 35 – 280 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-02-23 2026-03-02
LES JOURNÉES MERVEILLEUSES !
STAGES ARTISTIQUES ENFANTS 4-14 ANS
DU LUNDI 23 FÉVRIER AU VENDREDI 6 MARS 2026
À LA DÉCOUVERTE DES CARNAVALS DU MONDE
ACTIVITÉS ENFANTS SCULPTURE, PEINTURE, manga et théâtre
Chaque demi-journée, une nouvelle activité !
PROGRAMME
►SEMAINE DU 23 AU 27 février 2026
Lundi 23 février Sonia DELAUNAY Costume
Mardi 24 février Nathalie VIROT L’Arlequin de Picasso
Mercredi 25 février LORENZO MATTOTTI: Le danseur
Jeudi 26 février Than Bin NGUYEN DANCER 1954
Vendredi 27 février Pablo PICASSO CARNAVAL Le fou
+ THÉÂTRE TOUS LES JOURS À MONTPELLIER 9H/12H ou 14H/17H
+ BAL COSTUMÉ LE MERCREDI 25 FÉVRIER À MONTPELLIER
►SEMAINE DU 2 AU 6 MARS 2026
Lundi 2 mars Than Bin NGUYEN DANCER: Dancer II
Mardi 3 mars Paul GAUGUIN: Le joueur de contrebasse
Mercredi 4 mars Nathalie VIROT: Les sportifs de Malevitch
Jeudi 5 mars Nicolas DE STAEL: Les Musiciens
Vendredi 6 mars Sonia DELAUNAY: Costume
+ THÉÂTRE TOUTE LA JOURNÉE À MONTPELLIER .
7 Place Saint-Côme Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 43 09 60 lapetiteacademie.montpellier@gmail.com
English :
LES JOURNÉES MERVEILLEUSES!
ART WORKSHOPS FOR CHILDREN AGED 4-14
MONDAY, FEBRUARY 23 TO FRIDAY, MARCH 6, 2026
DISCOVERING THE WORLD’S CARNIVALS
