STAGES VACANCES DE FÉVRIER LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier

STAGES VACANCES DE FÉVRIER LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER

7 Place Saint-Côme Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – 280 EUR

Début : 2026-02-23
fin : 2026-03-06

2026-02-23 2026-03-02

LES JOURNÉES MERVEILLEUSES !
STAGES ARTISTIQUES ENFANTS 4-14 ANS

DU LUNDI 23 FÉVRIER AU VENDREDI 6 MARS 2026
À LA DÉCOUVERTE DES CARNAVALS DU MONDE
ACTIVITÉS ENFANTS SCULPTURE, PEINTURE, manga et théâtre
Chaque demi-journée, une nouvelle activité !

PROGRAMME

►SEMAINE DU 23 AU 27 février 2026

Lundi 23 février Sonia DELAUNAY Costume
Mardi 24 février Nathalie VIROT L’Arlequin de Picasso
Mercredi 25 février LORENZO MATTOTTI: Le danseur
Jeudi 26 février Than Bin NGUYEN DANCER 1954
Vendredi 27 février Pablo PICASSO CARNAVAL Le fou

+ THÉÂTRE TOUS LES JOURS À MONTPELLIER 9H/12H ou 14H/17H
+ BAL COSTUMÉ LE MERCREDI 25 FÉVRIER À MONTPELLIER

►SEMAINE DU 2 AU 6 MARS 2026

Lundi 2 mars Than Bin NGUYEN DANCER: Dancer II
Mardi 3 mars Paul GAUGUIN: Le joueur de contrebasse
Mercredi 4 mars Nathalie VIROT: Les sportifs de Malevitch
Jeudi 5 mars Nicolas DE STAEL: Les Musiciens
Vendredi 6 mars Sonia DELAUNAY: Costume

+ THÉÂTRE TOUTE LA JOURNÉE À MONTPELLIER   .

7 Place Saint-Côme Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 43 09 60  lapetiteacademie.montpellier@gmail.com

English :

LES JOURNÉES MERVEILLEUSES!
ART WORKSHOPS FOR CHILDREN AGED 4-14

MONDAY, FEBRUARY 23 TO FRIDAY, MARCH 6, 2026
DISCOVERING THE WORLD’S CARNIVALS

