Stages vacances de fin d’année – Centre paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS lundi 29 décembre 2025.
DU 29 AU 31 DEC.
Shiatsu
Parents enfants (6 -12 ans) – 10h-11h30
À travers le shiatsu et des pratiques corporelles simples, vous pourrez renforcer le lien familial et développer un mieux-être relationnel. Chaque séance est pensée comme un moment privilégié pour se retrouver, se détendre et apprendre à communiquer autrement : des rituels faciles à reproduire à la maison pour apaiser les tensions, favoriser la confiance et cultiver la joie partagée.
Mon cabinet de curiosité
10h-11h30 : 9/12 ans
11h30-13h : 6/8 ans
Au travers de la découverte de techniques de dessins, créer une série d’illustrations issues de votre propre imagination : mondes étranges, faunes et flores inconnues.
Doublage – cinéma
10 ans et + – 10h – 13h
Exploration des coulisses des voix des personnages de dessins animés et découverte des techniques de doublage au cinéma.
Pilates
Adultes – 12h-13h
Stages variés pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Du lundi 29 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :
payant
Tarif des stages enfants et adolescents
jusqu’à 26 ans inclus : 2,70€/heure *
*Tarif voté par le Conseil de Paris.
Tout public.
Date(s) :
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/