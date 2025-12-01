Stages vacances de fin d’année – Centre paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

DU 29 AU 31 DEC.

Shiatsu

Parents enfants (6 -12 ans) – 10h-11h30

À travers le shiatsu et des pratiques corporelles simples, vous pourrez renforcer le lien familial et développer un mieux-être relationnel. Chaque séance est pensée comme un moment privilégié pour se retrouver, se détendre et apprendre à communiquer autrement : des rituels faciles à reproduire à la maison pour apaiser les tensions, favoriser la confiance et cultiver la joie partagée.

Mon cabinet de curiosité

10h-11h30 : 9/12 ans

11h30-13h : 6/8 ans

Au travers de la découverte de techniques de dessins, créer une série d’illustrations issues de votre propre imagination : mondes étranges, faunes et flores inconnues.

Doublage – cinéma

10 ans et + – 10h – 13h

Exploration des coulisses des voix des personnages de dessins animés et découverte des techniques de doublage au cinéma.

Pilates

Adultes – 12h-13h

Du lundi 29 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

payant

Tarif des stages enfants et adolescents

jusqu’à 26 ans inclus : 2,70€/heure *

*Tarif voté par le Conseil de Paris.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

Centre Paris Anim' Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/