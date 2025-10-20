STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2025 Plougasnou

STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2025 Plougasnou lundi 20 octobre 2025.

STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2025

SOCIETE DES REGATES DE TERENEZ Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Stages de voile de 5 jours encadrés par des moniteurs diplômés sur multisupports optimist, dériveur, catamaran, planche à voiles et wingfoil.

Enfants (à partir de 6 ans) et adultes. .

SOCIETE DES REGATES DE TERENEZ Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 72 33 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2025 Plougasnou a été mis à jour le 2025-09-19 par OT BAIE DE MORLAIX