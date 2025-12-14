STAGES VACANCES DE NOËL LA MAISON BRIQUE Castelnau-le-Lez
STAGES VACANCES DE NOËL LA MAISON BRIQUE
18 Avenue des Centurions Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2025-12-29
fin : 2026-01-02
2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03
Réservez votre stage vacances !
Stages pendant les vacances de Noël avec Maison Brique
Inscription sur réservation à contact@lamaisonbrique.com
Du lundi 29/12 au samedi 03/01
• 10h-12h30
• 14h-16h30
(garderie possible le midi)
Sur réservation .
18 Avenue des Centurions Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 6 07 37 39 86 contact@lamaisonbrique.com
English :
Book your vacation course!
