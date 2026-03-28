Stages vacances de printemps – centre paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Stages vacances de printemps – centre paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS lundi 20 avril 2026.
Du 20 au 24 avril
Pilotage de drones – 10h30 – 12h30 (11-13 ans)
Les enfants pourront repartir avec un drône qu’ils auront appris à piloter.
En route pour le carnaval ! – 10h30 – 12h30 (6/10ans)
Fabrication d’instrument de musiques et de costumes en vue du Carnaval des Géants de Pajol.
Danse moderne –
14h-15h (6/8 ans)
15h-16h (9/12 ans)
Un stage de danse moderne pour les enfants, alliant énergie, rythme et créativité ! À travers des chorégraphies dynamiques, ils développent coordination, expression et confiance.
Couture – 14h – 16h (11/13 ans)
Initiation à la machine à coudre en fabriquant une petite trousse.
Eveil musical – 10h30 -11h30 (3/5 ans)
Du 27 au 30 avril
Théâtre d’impro –
10h – 11h30 ( 6/8 ans)
11h30 – 13h (9/12 ans)
Un espace pour développer son imagination et sa spontanéité.
Découverte du monotype – Arts plastiques
10h – 11h30 (9/12 ans)
11h30 – 13h (6/8 ans)
Atelier monotype (technique d’impression de dessin) sur le thème de la fête.
Stop motion – Réalisation de film
14h – 15h30 : 6/8 ans
15h30 – 17h : 9/12 ans
Plonger dans l’univers du cinéma d’animation en découvrant l’une de ses techniques les plus emblématiques. Au fil du stage, les enfants expérimentent le papier découpé pour donner vie aux images et réaliser leur propre petit film.
Hip hop –
14h – 15h30 (9/12ans)
15h30 – 17h (6/8 ans)
Stages variés pour les enfants et les adolescents.
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 18h00
payant
Inscriptions sur animactisce.org
Tarifs : 2,70euros/h jusqu’à 26 ans puis en fonction du QF. *
* Tarifs voté en Conseil de Paris.
Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T18:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T18:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
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