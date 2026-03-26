STAGES VACANCES DE PRINTEMPS LA MAISON BRIQUE

18 Avenue des Centurions Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-27

Stages vacances de Printemps

Les stages vacances à La Maison Brique sont propices à vivre de nouvelles expériences avec nos ateliers de construction LEGO® & Architecture!

Stages vacances de Printemps

Les stages vacances à La Maison Brique sont propices à vivre de nouvelles expériences avec nos ateliers de construction LEGO® & Architecture!

Inscription sur réservation à contact@lamaisonbrique.com

• du lundi 20/04 au vendredi 24/04

• du lundi 27/04 au vendredi 01/05

• 10h-12h30

• 14h-16h30

(garderie possible le midi)

Dans un cadre accueillant votre enfant est assuré de vivre des vacances ludiques et originales pendant lesquelles il découvrira de nouveaux univers et des techniques de jeu inédites (circuit de train, courses de voitures, robots etc.) .

18 Avenue des Centurions Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 6 07 37 39 86 contact@lamaisonbrique.com

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English : STAGES VACANCES DE PRINTEMPS LA MAISON BRIQUE

Spring vacation courses

Vacation courses at La Maison Brique are the perfect opportunity to experience new things with our LEGO® & Architecture construction workshops!

L’événement STAGES VACANCES DE PRINTEMPS LA MAISON BRIQUE Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT MONTPELLIER