STAGES VACANCES DE PRINTEMPS TENNIS PADEL PICKLEBALL MULTISPORTS BEACH SPORTS rue Verdi Saint-Cyprien

STAGES VACANCES DE PRINTEMPS TENNIS PADEL PICKLEBALL MULTISPORTS BEACH SPORTS

rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 130 – 130 – 130

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-20

Durant les vacances de Printemps, du lundi 20 au vendredi 24 avril et du lundi 27 au jeudi 30 avril, Grand Stade les Capellans organise des stages pour les enfants à partir de 7 ans ainsi que pour les adultes.

Stages enfants du 20 au 24 avril

Demi-j…

.

rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00

English :

During the spring vacations, from Monday April 20th to Friday April 24th and from Monday April 27th to Thursday April 30th, Grand Stade les Capellans is organizing courses for children aged 7 and over, as well as for adults.

Children’s courses from April 20 to 24

Half-day…

