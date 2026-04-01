Stages vacances Découverture ateliers dans la nature La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire
Stages vacances Découverture ateliers dans la nature La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire mardi 14 avril 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Stages vacances Découverture ateliers dans la nature
La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:20:00
fin : 2026-04-16 13:20:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16
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La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 accueil@ruche-didees.com
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English :
L’événement Stages vacances Découverture ateliers dans la nature Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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