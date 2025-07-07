STAGES VACANCES D’ÉTÉ MAISON BRIQUE Castelnau-le-Lez

STAGES VACANCES D’ÉTÉ MAISON BRIQUE Castelnau-le-Lez lundi 7 juillet 2025.

STAGES VACANCES D’ÉTÉ MAISON BRIQUE

18 Avenue des Centurions Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26

Stages vacances d’été du 7/07 au 1/08 et du 25/08 au 29/08 inscription sur réservation.

Horaires: 10h-12h30 / 14h-16h30

Garderie possible le midi

Salle climatisée

Stages vacances d’été du 7/07 au 1/08 et du 25/08 au 29/08 inscription sur réservation.

Horaires: 10h-12h30 / 14h-16h30

Garderie possible le midi

Salle climatisée

Inscription sur réservation en nous écrivant à contact@lamaisonbrique.com

Les stages vacances à La Maison Brique sont propices à vivre de nouvelles expériences avec nos ateliers de construction LEGO® & Architecture!

Dans un cadre accueillant votre enfant est assuré de vivre des vacances ludiques et originales pendant lesquelles il découvrira de nouveaux univers et des techniques de jeu inédites (circuit de train, courses de voitures, robots etc.) .

18 Avenue des Centurions Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 6 07 37 39 86 contact@lamaisonbrique.com

English :

Summer vacation courses from 7/07 to 1/08 and from 25/08 to 29/08: booking required.

Hours: 10am-12.30pm / 2pm-4.30pm

Childcare available at lunchtime

Air-conditioned room

German :

Sommerferienpraktika vom 7/07 bis 1/08 und vom 25/08 bis 29/08: Anmeldung nach vorheriger Reservierung.

Unterrichtszeit: 10h-12h30 / 14h-16h30

Kinderbetreuung am Mittag möglich

Klimatisierter Raum

Italiano :

Corsi estivi dal 7/07 al 1/08 e dal 25/08 al 29/08: prenotazione obbligatoria.

Orario: 10.00-12.30 / 14.00-16.30

Assistenza bambini a pranzo

Sala con aria condizionata

Espanol :

Cursos de vacaciones de verano del 7/07 al 1/08 y del 25/08 al 29/08: reserva obligatoria.

Horario: 10.00-12.30 h / 14.00-16.30 h

Servicio de guardería al mediodía

Sala climatizada

L’événement STAGES VACANCES D’ÉTÉ MAISON BRIQUE Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER