STAGES VACANCES D’ÉTÉ MAISON BRIQUE Castelnau-le-Lez

STAGES VACANCES D’ÉTÉ MAISON BRIQUE
18 Avenue des Centurions Castelnau-le-Lez Hérault
Début : 2025-07-07
fin : 2025-07-08
2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26
Stages vacances d’été du 7/07 au 1/08 et du 25/08 au 29/08 inscription sur réservation.
Horaires: 10h-12h30 / 14h-16h30
Garderie possible le midi
Salle climatisée
Inscription sur réservation en nous écrivant à contact@lamaisonbrique.com
Les stages vacances à La Maison Brique sont propices à vivre de nouvelles expériences avec nos ateliers de construction LEGO® & Architecture!
Dans un cadre accueillant votre enfant est assuré de vivre des vacances ludiques et originales pendant lesquelles il découvrira de nouveaux univers et des techniques de jeu inédites (circuit de train, courses de voitures, robots etc.) .
18 Avenue des Centurions Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 6 07 37 39 86 contact@lamaisonbrique.com
English :
Summer vacation courses from 7/07 to 1/08 and from 25/08 to 29/08: booking required.
Hours: 10am-12.30pm / 2pm-4.30pm
Childcare available at lunchtime
Air-conditioned room
German :
Sommerferienpraktika vom 7/07 bis 1/08 und vom 25/08 bis 29/08: Anmeldung nach vorheriger Reservierung.
Unterrichtszeit: 10h-12h30 / 14h-16h30
Kinderbetreuung am Mittag möglich
Klimatisierter Raum
Italiano :
Corsi estivi dal 7/07 al 1/08 e dal 25/08 al 29/08: prenotazione obbligatoria.
Orario: 10.00-12.30 / 14.00-16.30
Assistenza bambini a pranzo
Sala con aria condizionata
Espanol :
Cursos de vacaciones de verano del 7/07 al 1/08 y del 25/08 al 29/08: reserva obligatoria.
Horario: 10.00-12.30 h / 14.00-16.30 h
Servicio de guardería al mediodía
Sala climatizada
