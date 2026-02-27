Stages vacances d’Hiver 2026 Centre Paris Anim’ Arras PARIS

Du 2 au 6 mars 2026

Dessin -Peinture 13/17ans 2-mars 6-mars 10:30 12:30

Anglais pluridisciplinaire 4/8 ans 2-mars 6-mars 10:00 12:00

Anglais Remise à Niveau de la 5ème à 3ème 2-mars 6-mars 13:30 15:00

Théâtre impro 13/16 ans 2-mars 6-mars 10:30 12:30

Théâtre en Anglais 8-12 ans 2-mars 6-mars 15:00 16:30

Ecriture « Notes de Voyages » à partir de 16 ans 3-mars 16:00 20:00

Durant les vacances d’hiver, des stages pour les enfants, ados et adultes sont proposés par le Centre Paris Anim’Arras.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

payant

2.70 euros de l’heure pour les – 26 ans

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans.

début : 2026-03-02T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T00:59:59+01:00

Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS

https://www.animactisce.org +33144320350 caarras@actisce.org



