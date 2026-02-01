Stages vacances d’hiver dans le 12ème Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

À l’occasion des vacances d’hiver, du 23 février au 6 mars 2026, vos CPA vous invitent à participer à des stages et sorties pour partager des moments de détente et de loisirs en famille ou entre amis.

Venez découvrir ou redécouvrir des activités variées telles qu‘un atelier cuisine en famille, l’escalade, le skateboard ou encore le tissage.

Plusieurs sorties sont également proposées, notamment à la patinoire, pour profiter pleinement de l’hiver dans une ambiance conviviale.

Un programme riche et dynamique pour rythmer les vacances d’hiver !

Pour toute question sur le déroulé ou le contenu d’un stage, n’hésitez pas à contacter directement le centre proposant l’activité.

Vous retrouverez les coordonnées et les horaires d’ouverture ici : contacts CPA

Attention les horaires peuvent changer pendant les vacances scolaires

Vous pouvez vous inscrire sur place ou directement en ligne, via notre plateforme d’inscription.

Les centres Paris anim’ Musidora, Bessie Smith, Pina Bausch et Annie Fratellini vous proposent une sélection de stages et d’ateliers pendant les vacances scolaires.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

payant Tout public.

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS



