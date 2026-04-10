Stages Vacances Enfants Escalade TARBES Tarbes

Tarbes

Stages Vacances Enfants Escalade

TARBES 15 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-21

Pendant les vacances scolaires, l’Usine Escalade vous propose une formule de 4 jours de stages pour enfants de 4 à 15 ans.

L’objectif est de découvrir la pratique et de progresser en groupe. Les stages vont permettre aux enfants de mobiliser de nombreuses capacités cognitives, physiques et techniques, dans un esprit de partage avec les autres grimpeurs.

Les stages sont constitués par tranche d’âge 4/6 ans, 7/10 ans, 9/10 ans et 11/15 ans sur un format allant d’1h à 1h30 pendant 4 jours.

Le stage comprend l’encadrement, le matériel, le cours et l’entrée journée à l’Usine Escalade.

Amener une tenue de sport + une gourde.

HORAIRES du mardi 21 au vendredi 24 avril

– Stage 4/6 ans 1h de 9h45 à 10h45 (groupe de 10 enfants)

– Stage 7-10 ans 1h30 de 11h à 12h30 (groupe de 12 enfants)

– Stage 11-15 ans 1h30 de 13h30 à 15h (groupe de 12 enfants)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

– à l’Usine Escalade du mardi au vendredi 10h-22h Samedi et dimanche 10h-20h

– par mail ou par téléphone (voir bloc Coordonnées)

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TARBES 15 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 82 15 00 77 contact@usine-escalade.com

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English :

During the school vacations, the Usine Escalade offers 4-day courses for children aged 4 to 15.

The aim is to discover the sport and make progress in a group. The courses will enable children to mobilize a wide range of cognitive, physical and technical skills, in a spirit of sharing with other climbers.

Courses are organized by age group: 4/6 years, 7/10 years, 9/10 years and 11/15 years, in a format ranging from 1h to 1h30 over 4 days.

The course includes supervision, equipment, tuition and a day’s admission to the Usine Escalade.

Bring sportswear + water bottle.

SCHEDULE Tuesday April 21 to Friday April 24:

– 4/6 years old: 1h from 9h45 to 10h45 (group of 10 children)

– 7-10 years: 1h30 from 11h to 12h30 (group of 12 children)

– 11-15 years: 1h30 from 13h30 to 15h (group of 12 children)

INFORMATION & REGISTRATION

– at Usine Escalade Tuesday to Friday: 10am-10pm Saturday and Sunday: 10am-8pm

– by e-mail or telephone (see contact details block)

L’événement Stages Vacances Enfants Escalade Tarbes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de Tarbes|CDT65