Stages vacances Villeneuve-d’Ascq

Stages vacances

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Chaque période de vacances scolaires, de 14 h à 17 h, le musée accueille vos enfants pendant une semaine et leur propose divers ateliers pour des moments de créativité et de découverte.

1. Kandinsky dans tous ses états COMPLET

Pour expérimenter différentes techniques plastiques et réaliser des créations à la croisée de l’abstraction et de la figuration.

2. 1, 2, 3 Soleil

Pour créer au cœur du jardin de sculptures en immersion dans la nature et au rythme du printemps naissant.

3. Pistes aux artistes

Pour découvrir le monde du cirque, peuplé de clowns, d’acrobates ou d’animaux fantastiques et explorer les notions de mouvement, de rythme et de burlesque.

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

English :

Every school vacation period, from 2pm to 5pm, the museum welcomes your children for a week, offering a variety of workshops for creative discovery.

1. Kandinsky in all his states FULL

Experiment with different plastic techniques and create works at the crossroads of abstraction and figuration.

2. 1, 2, 3 Soleil

Create in the heart of the sculpture garden, immersed in nature and the rhythm of spring.

3. Pistes aux artistes

Discover the world of the circus, populated by clowns, acrobats and fantastic animals, and explore notions of movement, rhythm and burlesque.

