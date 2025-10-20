STAGES VELO Nort-sur-Erdre

STAGES VELO Nort-sur-Erdre lundi 20 octobre 2025.

STAGES VELO

Impasse du Parc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 29 – 29 – 155 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-20

OuestRideCoaching propose des stages de vélo et VTT durant les vacances scolaires

OuestRideCoaching vous propose des stages vélos adaptés pour apprendre en s’amusant.

Pendant les vacances scolaires, les stages avec OuestRide, c’est bien plus qu’apprendre à rouler à deux roues…

On explore les sous-bois, on suit des chemins secrets, on découvre que pédaler, c’est aussi prendre confiance.

On apprend les bons réflexes pour circuler en ville, on joue avec les codes de la route, on anticipe, on s’écoute

Et surtout… on partage, on rigole, on progresse à son rythme avec un moniteur passionné qui connaît bien les jeunes.

De 3 à 14 ans et + , chacun trouve sa place, son défi, sa fierté. .

Impasse du Parc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 88 34 72 sebastien.stride@gmail.com

English :

OuestRideCoaching offers cycling and mountain biking courses during the school vacations

German :

OuestRideCoaching bietet Fahrrad- und Mountainbike-Kurse während der Schulferien an

Italiano :

OuestRideCoaching offre corsi di ciclismo e mountain bike durante le vacanze scolastiche

Espanol :

OuestRideCoaching ofrece cursos de ciclismo y bicicleta de montaña durante las vacaciones escolares

L’événement STAGES VELO Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-10-09 par Pays Erdre Canal Forêt