STAGES VELO Nort-sur-Erdre

OuestRideCoaching propose des stages de vélo et VTT durant les vacances scolaires
OuestRideCoaching vous propose des stages vélos adaptés pour apprendre en s’amusant.
Pendant les vacances scolaires, les stages avec OuestRide, c’est bien plus qu’apprendre à rouler à deux roues…
On explore les sous-bois, on suit des chemins secrets, on découvre que pédaler, c’est aussi prendre confiance.
On apprend les bons réflexes pour circuler en ville, on joue avec les codes de la route, on anticipe, on s’écoute
Et surtout… on partage, on rigole, on progresse à son rythme avec un moniteur passionné qui connaît bien les jeunes.
De 3 à 14 ans et + , chacun trouve sa place, son défi, sa fierté. .
Impasse du Parc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 88 34 72 sebastien.stride@gmail.com
English :
OuestRideCoaching offers cycling and mountain biking courses during the school vacations
German :
OuestRideCoaching bietet Fahrrad- und Mountainbike-Kurse während der Schulferien an
Italiano :
OuestRideCoaching offre corsi di ciclismo e mountain bike durante le vacanze scolastiche
Espanol :
OuestRideCoaching ofrece cursos de ciclismo y bicicleta de montaña durante las vacaciones escolares
